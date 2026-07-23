ದೇಶಾದ್ಯಂತ 629 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬ: 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲಿಸ್ಟ್
ದೇಶದಲ್ಲಿ 629 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮೀರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ..
629 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 1,191 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 629 ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಗಡುವನ್ನು ಮೀರಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದ ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರಸ್ತುತ 1,191 ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ 629 ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ: 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2023-24 ರಿಂದ 2025-26 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 103 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ (Blacklist) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉನ್ನತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ (ATMS)
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಪಥ (4-Lane) ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಥಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 'ಸುಧಾರಿತ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು (Advanced Traffic Management System - ATMS) ಅಳವಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲದ ಆಧುನಿಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು (Roadmap) ಸರ್ಕಾರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸದನಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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