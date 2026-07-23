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- ಮಾಸಿಕ 1,00,000 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ: ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಬರುವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ!
ಮಾಸಿಕ 1,00,000 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ: ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಬರುವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿ!
ಹೊಸದಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರೈವೆಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ మంచి ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ನೈಟ್ಸ್, ಸ್ನೇಹಿತರ ಗೆಟ್-ಟುಗೆದರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭ
ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 500 ರಿಂದ 1,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಂತ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೋಫಾಗಳು, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್, ಆಕರ್ಷಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲೈಟಿಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್, ದಿನದ ಆದಾಯ
ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಡೀ ದಿನ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಗಂಟೆಗೆ ₹1,000 ದಿಂದ ₹2,500 ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಬಂದರೂ, ಕನಿಷ್ಠ ₹2,000 ದಿಂದ ₹5,000 ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ಗಳು, ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ತಮ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ನಂತರವೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವರ್ಷವಿಡೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು, ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳು, ಸೀಮಂತ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು, ಫೇರ್ವೆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಕೂಟಗಳು, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಬಯಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್.
ಥೀಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ
ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದ. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದ ಥೀಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಲೂನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು, ಫೋಟೋ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರಾಪ್, ಕೇಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮತ್ತು ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ₹1,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಥೀಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ₹3,000 ದಿಂದ ₹8,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು, ಕೇಕ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಮಿಷನ್ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಹಾಗೆಯೇ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ, ಉತ್ತಮ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಥೀಮ್ ರೂಮ್ಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ, ಆಕರ್ಷಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು.
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