ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದರ್ಶನ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಲಂಡನ್ ತೊರೆದು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ವಾಯ್ಸಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅರಾಫತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕೀನ್ಯಾದ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮನ್ನು “ಆರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಿಲ್ಡರ್” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಸಿಮೆಂಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ, ತಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಕೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಉದ್ಯಮಿ
ಯುಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನೈರೋಬಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹಾಗೂ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹರೀಶ್, ನೈರೋಬಿಗೆ ಮರಳಲು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೆ!
ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದದ್ದು 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವನ, ಪರಿಚಿತ ವಲಯ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ತಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜೀವನದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮವಾದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ವಲಯ, ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇರಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ಮಾಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಿರ್ಧಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಎಂದು ಹರೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ದಬಾಸಿಯಾ ಅವರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೊಸ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಕಥೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.