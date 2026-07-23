ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ (FDI) ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು $13 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕವು ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು (FDI) ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (GCCs) ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬಂದ ಎಫ್ಡಿಐ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಿಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ $13 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹1.25 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಫ್ಡಿಐ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕವು ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏರಿಳಿತ
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ 2025ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಸುಮಾರು ₹62,000 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2026ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 95 ರಷ್ಟು ಜಿಗಿತ ಕಂಡು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಒಳಹರಿವು ಕೂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ 17.6 ರಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು $58 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆಗೆ ಹರ್ಯಾಣ, ತಮಿಳುನಾಡು, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಡಿಐ ಹರಿವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು $5.7 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹55,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಲವು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು (GCCs) ಹಾಗೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಈ ವಲಯವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ $13.9 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹1.34 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೇವಾ ವಲಯ (Service Sector): ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು $10 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹96,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಎಫ್ಡಿಐನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪಟ್ಟು ಜಿಗಿತ; ವಾಯುಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.
ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು: ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಆರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ $3 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹28,000 ಕೋಟಿ) ತಲುಪಿದೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾ: ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು $2.5 ಬಿಲಿಯನ್ (₹24,000 ಕೋಟಿ), ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರವು $1.9 ಬಿಲಿಯನ್ (₹18,000 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವು $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ (₹12,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.
ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಡಿಐ ಹರಿವು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಸಿದು $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ (₹10,000 ಕೋಟಿ) ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ (Aviation) ವಲಯವು ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಯು ಕೇವಲ $383 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹3,600 ಕೋಟಿ) ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.