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- ಸ್ಟೈಲ್, ಮೈಲೇಜ್, ಪವರ್… ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ! ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ ಬೈಕ್ಗಳು
ಸ್ಟೈಲ್, ಮೈಲೇಜ್, ಪವರ್… ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ! ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಟಾಪ್ ಬೈಕ್ಗಳು
ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೈಲ್, ಮೈಲೇಜ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ ಮುಖ್ಯ. ₹2 ಲಕ್ಷದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ವೀಕೆಂಡ್ ರೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
TVS Apache RTR 160
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ರೈಡಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ
- ಡಿಸೈನ್ ಉತ್ತಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು
- ಮೈಲೇಜ್ನ ಸಮತೋಲನ
Bajaj Pulsar NS200
ಪವರ್ಫುಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಲ್ಸರ್ NS200 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಯುವಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್
- ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್
- ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
Yamaha MT-15
ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ MT-15 ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ರೈಡಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್
- ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್
- ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್
Honda SP160
ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೋಂಡಾ SP160 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಉತ್ತಮ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ
- ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್
- ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನನ್ಸ್
Hero Xtreme 160R
ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೈಕ್.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಸುಲಭ ನಿಯಂತ್ರಣ
- ಉತ್ತಮ ನಗರ ರೈಡಿಂಗ್ ಅನುಭವ
- ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ
Royal Enfield Hunter 350
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಟರ್ 350 ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು:
- ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ
- ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡಿಂಗ್
- ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಹಾಜರಿ