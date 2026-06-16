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- ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 121 ಕೋಟಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ
ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 121 ಕೋಟಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ದೈತ್ಯ ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 121 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೆಗಾ ಡೀಲ್
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನೈಕಿಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ‘ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಬಾರೀ 121 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳು (CRE Matrix) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ
ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಹಬ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ‘ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್’ (Bagmane Tech Park) ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಲೀಸ್ (ಬಾಡಿಗೆ) ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ.
ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದ: ಒಲಿಂಪಿಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 48 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ
ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ‘ಒಲಿಂಪಿಯಾ’ ಕಟ್ಟಡದ 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 48,639 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 80.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅವಧಿಯು ಜನವರಿ 15, 2026 ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 15, 2026 ರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮೊದಲ ಒಪ್ಪಂದದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿವರ
ಈ ಮೊದಲ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ (Security Deposit) ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 55 ಪೇಡ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ನೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಂದ: ಬಾಗ್ಮನೆ ತ್ರಿದಿಬ್ನಲ್ಲಿ 77 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ನೈಕಿ, ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ‘ಬಾಗ್ಮನೆ ತ್ರಿದಿಬ್’ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 77,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಆ ಕಟ್ಟಡದ 6ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 39,000 ಚದರ ಅಡಿ ಮತ್ತು 7ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 38,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್
ಈ ಎರಡೂ ಮಹಡಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಆರಂಭಿಕ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 7.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು 88 ಪೇಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 6ನೇ ಮಹಡಿಯ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 15 ರಿಂದ ಹಾಗೂ 7ನೇ ಮಹಡಿಯ ಅವಧಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.
ಚದರ ಅಡಿ ದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನೈಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 165 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ನೈಕಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗ ಬಾಗ್ಮನೆ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,25,639 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು 143 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ (Escalation).
ಬಾಗ್ಮನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ‘ಬಾಗ್ಮನೆ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫೀಸ್ REIT’ ನ ಐಪಿಒ (IPO) ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ 5 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೇ 7 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎ-ಗ್ರೇಡ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೊಡುಗೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ (ORR) ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಡಿ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು 20.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.