ಮೋರ್ಬಿ (ಗುಜರಾತ್): ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗದೆ, ಹೆತ್ತ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಅಮಾನುಷ ಘಟನೆ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋರ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಕಾಮುಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಾಪಿ ತಂದೆಯನ್ನು (ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ) ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಕುಟುಂಬವು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೋರ್ಬಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಾಡಿಗೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪತಿ!

ಕುಟುಂಬದ ಈ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಈ ಅಸಹ್ಯಕರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದ. ಪತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಅ*ತ್ಯಾಚಾ*ರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳನ್ನೂ ಬಿಡದ ಕಾಮುಕ; ತಂದೆಯದ್ದೇ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿ!

ಕಾಮುಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನ ವಿಕೃತ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಆ ದಂಪತಿಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಂದೆ ತಡೆಯುವ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಎಳೆಯ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ತಂಕಾರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯೊಂದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೇರಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅ*ತ್ಯಾಚಾ*ರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾತನ ದೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಪಕೃತ್ಯ

ಮನೆಯೊಳಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಘೋರ ಶೋಷಣೆಯ ಸರಣಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಾತನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ-ಮಗಳನ್ನು ಕಾಮದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ ಅಳಿಯನ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ತಾತ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಮೋರ್ಬಿ ಪೊಲೀಸರು, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಮುಕ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಾರ್ಮಿಕನನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಘೋರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.