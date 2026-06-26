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- ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಂತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿಷನ್; ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಟ್ಟರ್!
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಬಂತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿಷನ್; ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ನೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಟ್ಟರ್!
Smart Nail Cutter: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಉಗುರಿನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ...
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಕೈ ಹಿಡಿತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತುಂಡುಗಳು ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಲೀಜಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಉಗುರನ್ನು ಮೆಷಿನ್ನ ಸ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಂತರ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗಿರುವ ತಿರುಗುವ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಗುರನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು ಮೆಷಿನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕಂಟೇನರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.
ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್
ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಲೆನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಆಟೋ ನೇಲ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹349 ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಬಹುದು.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್
ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೇಲ್ ಫೈಲಿಂಗ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್
ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ನೇಲ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೇಲ್ ಕಟಿಂಗ್, ನೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ನೇಲ್ ಫೈಲರ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಹಲವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವು ಉಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶ್ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,299 ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳು ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?
ಹೌದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?
ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.