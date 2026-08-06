ಟೊಯೊಟಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಂಜಾ ಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹70,000 ವರೆಗಿನ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಗ್ಲಾಂಜಾ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 70,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಟೊಯೊಟಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ಲಾಂಜಾ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ 70,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಫರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 65,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾದ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 6.46 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಂಜಾ
ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ 1.2 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ (NA) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸಿಎನ್ಜಿ ಕಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 89 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 113 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಸಿಎನ್ಜಿ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ 76 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 98.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
30.61 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್
ಮೈಲೇಜ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಂಜಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದರ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಂಟಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 22.3 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 30.61 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಬಲೆನೊ, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಐ20ಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬಲೆನೊ, ಟಾಟಾ ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯುಂಡೈ ಐ-20 ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಟೊಯೊಟಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಕಾರಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಟ್ರೆಪೆಜಾಯಿಡಲ್ ಲೋವರ್ ಗ್ರಿಲ್, ಟೊಯೊಟಾದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಫಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
9-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ 9-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಕಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಂಬದಿ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ನಂತಹ ಫೀಚರ್ಗಳೂ ಲಭ್ಯ.
ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಇಬಿಡಿ ಎಬಿಎಸ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾರುತಿ ಬಲೆನೊ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಟೊಯೊಟಾ ಗ್ಲಾಂಜಾದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ, ನಗರ, ಡೀಲರ್ಶಿಪ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ ಬಳಿ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ನಿಖರವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.