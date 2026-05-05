ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ!
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು, 'ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು' ಅಂತ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಅಥವಾ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಬೆಳಕೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಿರಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ರೂಢಿ ಮಾಡಿದರು.
ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ನೇಲ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಲು ಚಾಕು, ಕತ್ತರಿ ಅಥವಾ ಹರಿತವಾದ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗೆ ಗಾಯವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಆ ತುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಉಗುರುಗಳು ಕಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಇದು ಮನೆಯನ್ನು ಅಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಉಗುರುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಏನು ನಂಬಿಕೆ?
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉಗುರು ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದುಬಂತು. ಇದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶುಭದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ರಾತ್ರಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ
ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಕರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಈ ನಿಯಮ ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆರೋಗ್ಯ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕು.
