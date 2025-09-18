ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ₹1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ!
Maruti Suzuki Slashes Car Prices by Up to ₹1.29 Lakh After GST Cut ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ, ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಮವು ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾರುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹1.29 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ₹1.07 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾದಂತಹ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ಸಹ ₹1.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.20 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಷೇರುಗಳು ಬಿಎಸ್ಇಯಲ್ಲಿ ₹15,740.00 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ. 0.38 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ.
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. 1,200 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 4,000 ಎಂಎಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಥವಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು 1,500 ಸಿಸಿ ವರೆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು 4,000 ಎಂಎಂ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 28% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು SUV ಗಳು ಈಗ 40% GST ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 1,200cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ 4,000 mm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು 1,500cc ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ದರಗಳ ಘೋಷಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 321,840 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ 352,921 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಂದ 8.8% ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರು ನೀಡಿದ ದತ್ತಾಂಶವು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೀಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳು, ದಾಸ್ತಾನು ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ಯಮದ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮವು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ, ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10, ಸೆಲೆರಿಯೊ, ವ್ಯಾಗನ್-ಆರ್ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರುಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಮಾದರಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ₹71,300 ರಿಂದ ₹1.29 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿವೆ.
₹1.29 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾರುತಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿರುವ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೊ ಕೂಡ ₹90,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
ಬ್ರೆಝಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನಂತಹ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಿತದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.