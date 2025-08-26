ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಇ ವಿಟಾರಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಈ ಕಾರು 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾದ ಇ ವಿಟಾರಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತದಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಕಾರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಹನ್ಸಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಘಟಕ ಉದ್ಗಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಕಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ವಿಟಾರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇ ವಿಟಾರಾ ಕಾರು ಯುಕೆಗೆ ಮೊದಲು ರಫ್ತಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹನ್ಸಾಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ವಾರ್ಷಿಕ 7.50 ಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇ-ವಿಟಾರಾ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ 2025ರ ಆಟೋ ಶೋನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಟೊಯೋಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 40PL EV ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೊಯೋಟಾ ರೂಪಾಂತರವಾದ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ EV ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ.
ಇ-ವಿಟಾರಾ 18-ಇಂಚಿನ ಏರೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಇಯರ್ ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ - 49 kWh ಮತ್ತು 61 kWh. 49 kWh ಪ್ಯಾಕ್ 7 kW AC ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 11 kW ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ 4.5 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೋಟಾರ್ AWD (AllGrip-e) ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಘಟಕಗಳು DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 80 ಪ್ರತಿಶತ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ SUV ಇ ವಿಟಾರಾ ಅಂದಾಜು ಎಕ್ಸ್-ಶೋ ರೂಂ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, MG ZS EV, ಮಹೀಂದ್ರಾ BE6 ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇ ವಿಟಾರಾವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
EV ಪರಿಚಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಾಗ ತನ್ನ EV ಘಟಕ ಭಾರತ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.