ಇದು ಬರೀ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್; ಈ ಐದು ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್!
Car Discount December:ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ಬಂಪರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
Nissan Magnite Price Discount: ನಿಸ್ಸಾನ್ ನ SUV ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 7,59,682 ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಬೆಲೆ 9,93,853 ರೂ.ಗಳು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).
Honda Elevate Price Discount: ಹೋಂಡಾ ಈ SUV ಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 76 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ 99 ಸಾವಿರ 900 ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು 16 ಲಕ್ಷ 46 ಸಾವಿರ 800 ರೂ.ಗಳನ್ನು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Volkswagen Taigun Price Discount: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ನ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೇಲೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ 58 ಸಾವಿರ 300 ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) 18,90,700 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಇದೆ.
Maruti Suzuki Jimny Price Discount:ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 12 ಲಕ್ಷ 32 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವು 14 ಲಕ್ಷ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
Skoda Kushaq Price Discount: ಸ್ಕೋಡಾದ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ 61 ಸಾವಿರ 103 ರೂ.ಗಳಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 18,43,172 ರೂ.ಗಳು (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).