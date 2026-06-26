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- Brezza Facelift: ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Brezza Facelift: ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಅವತಾರದ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಎಸ್ಯುವಿ ಬ್ರೆಝಾಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್, ನವೀಕರಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ADAS ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ತನ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈಗ, ಕಂಪನಿ ಈ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು 2026ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೊಸ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈಗಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಎಂಜಿನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ಟರ್ಬೋ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್, ಸ್ಮೂತ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಈಗಿರುವ 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾದಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಈಗಿನ ಮಾಡೆಲ್ನಂತೆಯೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು, ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಲುಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿರಲಿದೆ
ಹೊಸ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಹೈ-ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೆಝಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟಿರಬಹುದು
ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಬ್ರೆಝಾದ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 14 ಲಕ್ಷದಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.