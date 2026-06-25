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- ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆಪತ್ತು; ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪಘಾತದ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಮತ್ತು!
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಆಪತ್ತು; ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅಪಘಾತದ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಮತ್ತು!
Black car ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಗೋಚರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಕಾರು
ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೈಲೇಜ್, ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣವೂ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಇತರ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ, ಮಳೆ, ಮಂಜು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದೇ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ರಸ್ತೆ, ಮರಗಳ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ವಾಹನ ಬೆರೆತುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಾಹನದ ಅಂತರ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯ ಎಷ್ಟು?
ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅಪಘಾತದ ಅಪಾಯವು 10ರಿಂದ 20 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಕಾರುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನಗಳು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡೂ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಕಾರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗದ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿವೇಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಕಾರು ಹೊಂದಿರುವವರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಟೇಲ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.