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- ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮೊದಲು ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕಾರಿನ RCಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ (Hypothecation) ಬಾಕಿಯಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕಾರು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು!
ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ NOC ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 35 ಅನ್ನು ಕೇಳಿ
ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ಮೂಲ NOC ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ 35 ರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಹನದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಸಿಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
RC ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಸರ್ವಿಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಒಡೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಚಾಟ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕನಿಷ್ಠ 5-10 ಕಿ.ಮೀ. ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ನಿಂದ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ
ವಾಹನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ NOC ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು RTO ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ವಾಹನ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹೈಪೋಥೆಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.