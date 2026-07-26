ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಇವರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ, ನಂಬಿದ್ರೆ ನಿರಾಸೆ, ನೋವು
Numerology Root Number 6: ಅಂಕಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಾಂಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು. ಆದರೆ ಇವರ ಇದೇ ಗುಣವೇ ಇವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾರಿಂದ ಇವರು ದೂರವಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮೋಸ ಅಥವಾ ನಿರಾಸೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ
ಮೋಸ ಅಥವಾ ನಿರಾಸೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ
ಅಂಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲಾಂಕಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ, ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂಲಾಂಕ 6 ರ ಅಧಿಪತಿ 'ಶುಕ್ರ' (Venus). ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲಾಂಕ 6 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದೇ ಸ್ವಭಾವವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಕಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಾಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೋಸ ಅಥವಾ ನಿರಾಸೆಯೇ ಕಾಯ್ದಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಮೂಲಾಂಕದವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು?
ಯಾವ ಮೂಲಾಂಕದವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು?
ಮೂಲಾಂಕ 3
ಮೂಲಾಂಕ 3 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುವ ಮೂಲಾಂಕ 6 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮೂಲಾಂಕ 5
ಮೂಲಾಂಕ 5
ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಇರಲು ಇವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಾಂಕ 6 ರವರು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಮೂಲಾಂಕ 6 ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಅತಿಯಾದ ಭಾವುಕತೆ: ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ವಾಪರ ಅರಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆ: ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ಹಾಗಾಗಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ನಂತರ ನೋವುಣ್ಣುತ್ತಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅತಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಗುಣವನ್ನೇ ಎದುರಿಗಿರುವವರು ಇವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಮೂಲಾಂಕ 6 ರವರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವ ಮೊದಲು ಎದುರಿಗಿರುವವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.