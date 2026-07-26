ನಾಳೆ ಜುಲೈ 27 ರಾತ್ರಿ 10:21ಕ್ಕೆ ಶನಿ ವಕ್ರಿ, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ
ನಾಳೆ ಜುಲೈ 27 ರಾತ್ರಿ 10:21ಕ್ಕೆ ಶನಿ ದೇವನು 2026ರಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ಶನಿ ವಕ್ರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು 'ಕರ್ಮಕಾರಕ' ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಈತ. ಶಿಸ್ತು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಶನಿದೇವನು ವಕ್ರಿಯಾದಾಗ (ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಅವಧಿ), ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾನೇ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬರಲಿರುವ 2026ರ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಶನಿದೇವನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ದಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶನಿ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈಗ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ (ವ್ಯಯ ಶನಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ವಕ್ರಿಯಾಗುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆತುರಪಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹತ್ತಿರದವರೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. 'ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ' ಪಠಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ (ಕುಟುಂಬ ಶನಿ) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು, ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಶನಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ವಕ್ರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ. ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ 'ಶ್ರೀ ರುದ್ರಂ' ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ "ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗಮನಿಸಿ: ಶನಿ ವಕ್ರ ಕಾಲವೆಂದರೆ ಭಯಪಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.