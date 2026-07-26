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- ಹುಷಾರು! ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಬುಧನ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ, ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಹುಷಾರು! ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಬುಧನ ಉದಯದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ, ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭ
Budh gochar 2026 ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಂತೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ - ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಏರುತ್ತಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ - ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಆತುರದಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರಿಹಾರ - ಯಾವುದೇ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ - ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಆತುರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಹ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಮಿಥುನ - ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಬುಧ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.