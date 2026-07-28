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- ಇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ
ಇವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಈ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ
Numerology Root Numbers: ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮೂಲಾಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಗನೆ ಅಸಮಾಧಾನ, ದುಃಖ
ಬೇಗನೆ ಅಸಮಾಧಾನ, ದುಃಖ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ (Numerology) ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮೂಲಾಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅತೀ ಭಾವುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಬೇಗನೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೂಲಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅಂಕಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 2
ಮೂಲಾಂಕ 2
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಕಾರಕ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ: ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ಕಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೆ ಇವರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಈ ಅತಿಯಾದ ಅಳುಬುರುಕತನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ವಭಾವ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೂ ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದರಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 7
ಮೂಲಾಂಕ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೂಲಾಂಕ 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಕೇತುವು ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಸಂಕೇತ.
ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ : ಮೂಲಾಂಕ 7 ರವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ (Overthinking) ಗುಣ ಇವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಹಣೆಬರಹ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏಕಾಂತವಾಸ: ಇವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗ ರೂಮ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಮೂಲಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಇತರ ಮೂಲಾಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ಮೂಲಾಂಕ 4 ಮತ್ತು 8 ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಸೋತಾಗ ಅಥವಾ ನೋವಾದಾಗ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾರೆ (Practical frustration). ಆದರೆ 2 ಮತ್ತು 7 ಮೂಲಾಂಕದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅತಿಯಾದ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಂಕ 2 ಅಥವಾ 7 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ: ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಿ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಿ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗೆಳೆತನ: ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.