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- ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ಜೊತೆ ಹಲವು ರಾಶಿಗೆ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ಜೊತೆ ಹಲವು ರಾಶಿಗೆ ಭೋಲೆ ಬಾಬಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ
12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಗುರು ಪುಷ್ಯ ಅಮೃತ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಮೂರನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ ಈ ಮನೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ಮಾತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ದೇವಗುರು ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೈತ್ರಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುರು ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರಬಹುದು.