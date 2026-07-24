ನೀವು ಜಿಪುಣರೋ ಅಥವಾ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವವರೋ? ಖರ್ಚಿನ ರಹಸ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ!
Moolank money secrets: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಜಿಪುಣತನವೇ? ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಾಂಕದ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಮೂಲಾಂಕಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇವರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಇವರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರದ (Numerology) ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಂಕವು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸ್ವಭಾವ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಮೂಲಾಂಕದಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರ, ಆದಾಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಾಂಕದವರು ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 1
ಮೂಲಾಂಕ 1
ಮೂಲಾಂಕ 1ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಗ್ಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೂಲಾಂಕ 2
ಮೂಲಾಂಕ 2
ಮೂಲಾಂಕ 2ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದವರು.
ಮೂಲಾಂಕ 3
ಮೂಲಾಂಕ 3
ಮೂಲಾಂಕ 3ರ ಜನರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನಶೈಲಿ (Lifestyle), ಪ್ರವಾಸ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 4
ಮೂಲಾಂಕ 4
ಮೂಲಾಂಕ 4ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವೆಂದರೆ ಇವರು ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 5
ಮೂಲಾಂಕ 5
ಮೂಲಾಂಕ 5ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ.
ಮೂಲಾಂಕ 6
ಮೂಲಾಂಕ 6
ಮೂಲಾಂಕ 6ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ (Luxury) ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ. ಇವರು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 7
ಮೂಲಾಂಕ 7
ಮೂಲಾಂಕ 7ರ ಜನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ (Investment) ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 8
ಮೂಲಾಂಕ 8
ಮೂಲಾಂಕ 8ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಹ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚಿನ ಬದಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 9
ಮೂಲಾಂಕ 9
ಮೂಲಾಂಕ 9ರ ಜನ ಸ್ವಭಾವತಃ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿಗಳು. ಇವರು ಕೇವಲ ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಭವನೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮೂಲಾಂಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು.)