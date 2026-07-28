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ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಾಯ

ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪಾದಗಳಿಗೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

festivals Jul 28 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
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ಕಾಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಿಸಿ

ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಪದ್ದತಿ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.

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ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಜಲ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ.

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ಪಾದದ ಅಡಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಗುರುತನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಪಾದದ ಅಡಿಭಾಗದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.

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ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ

ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರಿಯರ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಇದನ್ನು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗದಿರಲು ಸತತ 21ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

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