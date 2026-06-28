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- Tawa and Rahu Connection: ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ತವಾವನ್ನು ಮರೆತೂ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬಾರದಂತೆ
Tawa and Rahu Connection: ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ತವಾವನ್ನು ಮರೆತೂ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬಾರದಂತೆ
Vastu Shastra Tips: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತವಾವನ್ನು (ಹಂಚು) ಉಲ್ಟಾ ಇಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಾಹು ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ತವಾ (ಹಂಚು) ಮನೆಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತವಾವನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತವಾವನ್ನು ಇಡುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತವಾವನ್ನು (ಹಂಚು) ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತವಾವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಟಾ (ಬೋರಲಾಗಿ) ಇಡಬಾರದು, ಇದು ಶುಭವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತವಾ ಸಂಬಂಧ
ರಾಹು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತವಾ ಸಂಬಂಧ
ರೊಟ್ಟಿ, ಪರಾಠ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ತವಾ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ತವಾವನ್ನು ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇಡುವ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತವಾವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ತವಾವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಬಾರದು ಏಕೆ?
ತವಾವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಬಾರದು ಏಕೆ?
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತವಾವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಯಾದ ನಂತರ ತವಾವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತವಾವನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ರಾಹು ದೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ರಾಹು ದೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಲ್ಟಾ ತವಾ ಇಡುವುದರಿಂದ ರಾಹು ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಗಳಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತವಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ತವಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ತವಾವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತವಾ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಮಾನ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.)