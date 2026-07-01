ಇನ್ಮುಂದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಾಹುವಿನಿಂದ ಕುಬೇರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳು!
Kubera Yoga: ಮಂಗಳನ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅವಿಟ್ಟಂ (ಧನಿಷ್ಠಾ) ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ.
Kubera Yoga
ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಂಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಭೂಮಿ, ಅಧಿಕಾರ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಹು ಎಂದರೆ ಭ್ರಮೆ, ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸುಖಗಳ ಕಾರಕ.
ರಾಹು ಮಂಗಳನ ಸಾರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, 'ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವಿಟ್ಟಂ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು (9ನೇ ಮನೆ) ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವ ಸಮಯವಿದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ವೀಸಾ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹಣ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಭಗವಂತ ಆರನೇ ಮನೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 'ಶತ್ರು ಹಂತ' (ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡುವ) ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ/ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ: ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವಿಟ್ಟಂ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಧೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು (3ನೇ ಮನೆ) ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಪುರುಷನ 8ನೇ ರಾಶಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಹಣೆಬರಹವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲ, ಭಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಕೈಗೂಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ.