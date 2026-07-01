- Home
- News
- India News
- Tirupati Temple: ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಮರೀಬೇಡಿ!
Tirupati Temple: ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡೋದು ಮರೀಬೇಡಿ!
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ: ತಿರುಪತಿ ಏಳುಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರು, ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂಲ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ತಿರುಪತಿ
ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಏಳುಮಲೈ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಕ್ತರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಭಕ್ತರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಆಹಾರ, ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ, ಕೇವಲ ದರ್ಶನದ ಗೇಟ್ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡಪಾರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿತ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಳಗೆ 'ತಣಿಗೈ' ನಡೆಯುವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ.
ವರಾಹಮೂರ್ತಿ
ಹಾಗೆಯೇ ಸುತ್ತು ಬರುವಾಗ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಮಾನದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದೆ. ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟವೇ ವರಾಹಮೂರ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ