ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದರೂ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಇದೆ
Numerology friendship tips: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಇವರು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ದೂರುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿವರ.
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮೂಲಾಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೂಲಾಂಕ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಗುಣಗಳು ಇವರ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಿಲನ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮಿಲನ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದರೆ, ಮೂಲಾಂಕ 3 ಕ್ಕೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ (ಗುರು) ಅಧಿಪತಿ. ಸೂರ್ಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾದರೆ, ಗುರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುವವರಾದ್ದರಿಂದ, ಇವರ ನಡುವೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪದವಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೂರು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ
1. ನಾಯಕತ್ವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ರ ಜನರು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಾಂಕ 3 ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಾಂಕ 1 ತನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಲಾಂಕ 3 ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ದೂರುತ್ತಾರೆ.
2. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
2. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
3. ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ
3. ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ರ ಜನರು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಾಂಕ 3 ರವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವ ಬದಲು, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಸ್ನೇಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ: ಒಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಬೇಕು.
ನೇರ ಸಂವಹನ: ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಅಹಂಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಲಾಂಕ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಜೋಡಿಯು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.