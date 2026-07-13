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- ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್... ಹಣ, ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!
ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್... ಹಣ, ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತೆ!
Numerology Number 5: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು! ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬುಧನ ಕೃಪೆ
ಬುಧನ ಕೃಪೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರನ್ನು 'ಮೂಲಾಂಕ 5' ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾರಕನಾದ ಬುಧ ಗ್ರಹ (Mercury). ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಮಾತಲ್ಲೇ ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾರೆ
1. ಮಾತಲ್ಲೇ ಜಾದು ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಮೂಲಾಂಕ 5 ರ ಜನರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಯೇ ಅವರ ಮಾತು. ಇವರ ಸಂವಹನ ಕಲೆ (Communication Skills) ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಯಾರ ಹೃದಯವನ್ನಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹವಿರಲಿ, ಇವರ ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಜನರು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
2. ಚುರುಕಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಇವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಚತುರರು ಮತ್ತು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು. ಇವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದೆಂದರೆ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಚತುರತೆಯಿಂದ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಿದ್ದು, ಏಕತಾನತೆಯ ಜೀವನ ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
3. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
ಮೂಲಾಂಕ 5 ರ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ (Business) ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಬುಧನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವಿರುವ ಇವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
4. ಧನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
4. ಧನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
5. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ
ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರು. ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ
ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಪರಿಹಾರ
ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇವರ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರದಂದು ಹಸಿರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬುಧ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದು ಇವರಿಗೆ ಶುಭ ತರುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು: ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ಆಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ!