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- Dream Science: ಗರ್ಭಿಣಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಯಾವ ಅವತಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಶುಭ? ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು?
Dream Science: ಗರ್ಭಿಣಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಯಾವ ಅವತಾರ ಕಂಡ್ರೆ ಶುಭ? ಶಿವಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು?
Dream Science : ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತವಾಗಿದೆ.ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಶಿವ ಅಥವಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವ
ಶಿವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದೇವರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಶಾಂತ, ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಶಿವನ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಶಿವ ಕಂಡರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಶುಭ.
ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಲಿಂಗವು ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿವನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದೇನು?
ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಧಿಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಂತ, ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಕನಸು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸೇಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ?
ಕನಸುಗಳ ಸಂಭವದ ಹಿಂದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಲವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಗಮನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರದ REM ಹಂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಅಂತಹ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥಹ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ. ಕನಸನ್ನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಂಬಿ.