Marriage Secrets: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಯಾಕೆ ವರನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂರುತ್ತಾಳೆ? ಕಾರಣವೇನು?
Marriage Secrets: ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಯಾವಾಗಲೂ ವರನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ? ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 'ಅರ್ಧಾಂಗಿ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಡನ ದೇಹದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು 'ವಾಮಾಂಗಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಸ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ಸ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ' ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಡಾ, ಪಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಸುಷುಮ್ನಾ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ನಾಡಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಾ ನಾಡಿ ದೇಹದ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಚಂದ್ರ ಸ್ವರ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
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ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗೆ?
ಪಿಂಗಳ ನಾಡಿಯು ದೇಹದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ.. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ, ಶಿವ-ಶಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಈ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯದ್ದು. ಶಿವನನ್ನು 'ಚೇತನ' ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 'ಎನರ್ಜಿ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇ ಸಮನ್ವಯ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
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Image Credit : shaadireelz and withmayankanddiya instagram
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು?
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ. ಸ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ನಿಯಮವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
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