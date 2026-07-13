ಸೂರ್ಯ-ಪ್ಲೂಟೋ ಸಂಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ಲೂಟೋ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾರದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು.
ಸಲಹೆ: ಅಹಂಕಾರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಪ್ಲೂಟೋ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಸಲಹೆ: ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ರಹಸ್ಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ದೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗಲು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಸಲಹೆ: ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಸಲಹೆ: ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ನಡೆಗಳೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲೂಟೋವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಒಂದು 'ರೀಸೆಟ್' (Reset) ಬಟನ್ನಂತೆ. ಇದು ಹಳೆಯದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ!