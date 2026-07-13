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- ಶಿವನ 4 ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಶಿವನ 4 ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವು, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಿವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ (ಶ್ರಾವಣ 2026) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಅದರಂತೆ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅವಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಸೋಮವಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತದೆ . ಶಿವನ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವನಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯು ಶಿವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವು ಶನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಿವನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.