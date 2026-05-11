ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿಯ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೂ; ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಗಣೇಶನ ಟ್ಯೂಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇವರ ಟ್ಯೂಟೂ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಕಿತ್ತಾ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ತೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕಾ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಅದೇನೇ ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೇವರ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಚ್ಚೆಗಳು ಕೇವಲ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ
ದೇಹದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ, ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದುಶ್ಚಟಗಳು, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಟೂಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ತೃಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಬೇಡ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ, 'ಓಂ' ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಮಂತ್ರದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಚಿತ್ರಣವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತಿದ ಮಂತ್ರವು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ಕೊಳೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾಗ ಉತ್ತಮ
ಇನ್ನು ದೇವರ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಭಾಗವು ಕೊಳೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ತಿನ್ನುವಾಗ, ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು - ಇದು ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಕೈಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಉಳಿದ ಆಹಾರ, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೈಗಳು, ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಸೂಕ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ - ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.