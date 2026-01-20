ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿದ್ರೆ ಧನ ಲಾಭ ಖಚಿತಾ… ಆದರೆ ಅಪಶಕುನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತ?
Shakun Shastra: ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕುನಗಳು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ- ಅಶುಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೀನುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸೀನುವುದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀನುವಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೀನುವುದು ಶುಭವೇ? ಅಶುಭವೆ?
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀನುವಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಶುಭವೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸೀನುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಕುನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೀನುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನುವುದು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೀನಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಪಶಕುನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಹಾಲು ಕುದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ, ಅದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಬದಲು ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಾಯಿ ಸೀನುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ಅಪರಿಚಿತ ಭಯ ಅಥವಾ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸೀನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸೀನುಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಸು ಸೀನಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 100% ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೀನಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ಸೀನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸೀನುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೀನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ
ಶಕುನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೀನುಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದರ ಬದಲು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (2, 4, 6) ಬಂದರೆ, ಅದು ಮೊದಲ ಸೀನಿನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸೀನು ಬಂದಾಗ, ಎಷ್ಟು ಸೀನು ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲಿ.