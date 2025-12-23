- Home
Wednesday Astro: ಬುಧವಾರ ದಿನ ಗಣೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನೀವು ಗಣೇಶನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ದಿನ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ.
ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೀಸಲು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಷ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಬರುವ ಈ ಬುಧವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ
ಪೌಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ ಬುಧವಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಸಂಜೆ 7:46 ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಅದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಪರಿಹಾರ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾಹುಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:21 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 1:38 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುಧ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬುಧವಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಗಣೇಶ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ..
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಉಪವಾಸದ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ
ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ (ವೃಷಭ ರಾಶಿ) ಮೊದಲ ಬುಧವಾರದಂದು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 12 ಬುಧವಾರಗಳವರೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಉಪವಾಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸಲು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ದೇವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಂತರ, ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಗೆ ದೂರ್ವಾ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ದೇವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಬುಧ ದೇವರ ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನ್ರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವ್ರತದ ಕಥೆ ಆಲಿಸಿ
ವ್ರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಕೊನೆಗೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಹಲ್ವಾ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಬುಧನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಫಲಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ.