ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಾಹು-ಕೇತು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
Purnima holi 3 march 2026 ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ರಾಹು, ಕೇತು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು - ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಕಲಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಸಿಂಹ
ರಾಹು, ಕೇತು, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಲಿದೆ.