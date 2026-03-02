ನಾಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನ, ಅಶುಭ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ
March 3 2026 Tomorrow 2026 ರ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:20 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 6:48 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಭೀರುತ್ತದೆ.
14
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
24
Image Credit : Asianet News
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
34
Image Credit : Asianet News
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.
44
Image Credit : Asianet News
ಧನು ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Latest Videos