Astro Tips: ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದೆಯೇ? ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Astro Tips: ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನಿರುವವರು ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳು
ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ನಾನ, ದಾನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲು ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಲವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು
ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೆರೆಸಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೆ, ದರ್ಶ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಚಂದ್ರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಪ್ಪದ ದೀಪ
ನೀವು ಸಾಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದರ್ಶ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪ
ಸಂಜೆ, ಮನೆಯ ಶಾಂತ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೌನ ವ್ರತ
ಈ ದಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮೌನ ವ್ರತ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಶಕ್ತಿಯು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಡಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದರ್ಶ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಹಸುವಿಗೆ ತಾಜಾ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ.