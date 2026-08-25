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- ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಧನಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಶುಭಫಲಕ್ಕಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಗುರು+ಶುಕ್ರ+ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಧನಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಶುಭಫಲಕ್ಕಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Kannada Astrology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಶುಭ ಸಂಚಾರದಿಂದ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಧನಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ, ಸಾಲಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ.
Goddess Lakshmi
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನವಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿವೆ.
ಧನ ಸ್ಥಾನ, ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ' ಮತ್ತು 'ಧನಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು, ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರುವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮುಗಿದು, ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತವೆ.
9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶುಕ್ರನು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಕಾಲವಿದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಲಾಭವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದರಿಂದ 'ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ' ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2 ಮತ್ತು 11ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಶಂಖ ನಿಧಿ ಯೋಗ' ಕೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಗಮನದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ನಿವೇಶನ, ಕಟ್ಟಡಗಳಂತಹ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳು 'ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗ' ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಸೂಲಾಗದ ಸಾಲಗಳು ವಸೂಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಐದು ರಾಶಿಯವರು ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಲದೇವರ ಪೂಜೆ, ಜೊತೆಗೆ ಧನಕಾರಕನಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಗ್ರಹಗಳು ನೀಡುವ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.