ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ!
Zodiac Forecast After Ugadi ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು 'ಪರಾಭವ' ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಹಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
15
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ...
'ಪರಾಭವ' ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗವಿದೆ.
25
Image Credit : Getty
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ..
ಯುಗಾದಿಯ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಉಪಶಮನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.
35
Image Credit : Getty
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ..
'ಪರಾಭವ' ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
45
Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿ...
ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
55
Image Credit : Getty
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ...
ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಧನಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
Latest Videos