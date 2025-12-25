ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ: 18 ತಿಂಗಳು 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು 2026 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೇಷ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಮುಂಬರುವ 18 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಪರಿಹಾರವೇನು?
ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಗ್ರಹ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಗ್ರಹವು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯು 2026 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮೇಷ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮೂರು ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ಹಂತವು ಮೀನ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಶನಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿವನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೆಸಾತಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ- ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳು ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ತಪ್ಪುಗಳು:
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಗನೆ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶನಿಯು ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ನಿರಂತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಶನಿವಾರದಂದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಶಿಸ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.