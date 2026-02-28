ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಅದೃಷ್ಟ
Rashifal 28 february 2026 Saturday ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:53 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:34 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ:- ಸಂತೋಷದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :- ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ನಿಮಗೆ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ದಿನ. ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ - ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಕ್ಕಳು ದಿನವಿಡೀ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ - ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶನಿವಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯ ಬದಲು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸೂಕ್ತ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ - ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2026 ರಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.