Birth Numerology: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾಗಿ, ಅಂದರೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಜನ್ಮದಿನ ಹೊಂದಿದವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ?
35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಯಶಸ್ಸು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ; ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಇರಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ನಂ. 3 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು (ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3,12,21 ಮತ್ತು 30 ) ಸೃಜನಶೀಲರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ, ಸ್ವ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 35ನೇ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಇದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಇವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆಯಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4ನೇ ತಾರೀಖು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು. ಕೇತುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ನಂತರದ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಾಗಿತ್ತು.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 8 ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 35 ರ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆರಂಭಿಕ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಈ ಜನರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ 20 ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣತೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.