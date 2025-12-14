2026 Rahu Gochara: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ಹೊಳೆ
2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಗ್ರಹವು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿ ಪಲ್ಲಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಹಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಿಥುನ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಗೊಂದಲ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುವನ್ನು ಗೊಂದಲ, ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿ ಪಲ್ಲಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಷವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ..
ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಗೋಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಗ್ರಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಒಂದು ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ವಿಷಯವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ
ರಾಹು ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವವರು ಭರವಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಕೆಲಸ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹುವಿನ ಚಲನೆಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಸಾಧ್ಯ.