Vastu Tips: ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾನ, ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖಜಾನೆ
Vastu Tips: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ದಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡಬಾರದ ಐದು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುವು, ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳು
ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಮಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಣ ದಾನ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು
ಉಪ್ಪನ್ನು ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಉಪ್ಪನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಹಾಲು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು
ಕಬ್ಬಿಣವು ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪೊರಕೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.