ಗುರು-ಮಂಗಲ ಪ್ರತಿಯತಿ ರಾಜಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು
Pratiyuti yoga beneficial for 5 zodiac signs ಮಂಗಳ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು 2 ಗ್ರಹ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯುತಿ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಡಣೆಯು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯ.
ಮಕರ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಜಾತಕನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗವು ಈ ಜಾತಕನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯ.