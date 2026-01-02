2026 ರ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ
Numerology 2026 which month is unlucky for 1 to 9 mulank radix 2026 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮಾಸ: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 1 ರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಇರುವವರು ಏಪ್ರಿಲ್, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಚಂದ್ರ. 2, 11, 20 ಅಥವಾ 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸಮತೋಲನ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಗುರುವನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಏಪ್ರಿಲ್, ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ತಿಂಗಳುಗಳು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4
4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹು. 4, 13, 22 ಅಥವಾ 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 4 ರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ. 5, 14 ಮತ್ತು 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2026 ನೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. 6, 15 ಮತ್ತು 24 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 7
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಕೇತು. 7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಮಾರ್ಚ್, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ತಿಂಗಳುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶನಿ. 8, 17 ಮತ್ತು 26 ನೇ ತಾರೀಖಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 8 ನೇ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜನವರಿ, ಮೇ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ. 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. 2026 ರ ಮೇ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.