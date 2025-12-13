New Year Mars Transit: ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ- ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಕಾಲ
2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಮಂಗಳನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವೃಷಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಂಗಳನು ಶನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಭೂಮಿಯ ಮಗ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮಂಗಳನು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು, ಮಂಗಳನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 11 ನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 2026 ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಂಗಳನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗ್ರಹ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮಂಗಳನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಶುಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ 3 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2 ನೇ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.