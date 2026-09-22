ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುಪ್ತ ನಿಧಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹಗಳು, ನಿಗೂಢ ಗ್ರಹಗಳು, ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು, ಭ್ರಮೆಯ ಗ್ರಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಗ್ರಹ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇತು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಘದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಚಲನೆಯು ಮುಂದಿನ 76 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೇತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಘ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ರಾಹು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 2027 ರ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಇದು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಇಬ್ಬರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಹುವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಗುಪ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.