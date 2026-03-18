Birth Date Traits: ನೆನಪಿರಲಿ.. ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಜೊತೆ ಎಂದೂ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
Powerful Personalities: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೂಲಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ..
ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ (Birth Numbers) ಜನಿಸಿದವರ ಅಹಂಗೆ (Ego) ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 1 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28ನೇ ತಾರೀಖು)
ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇವರ ಅಹಂಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಇವರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 8 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖು)
ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರಿಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸಹನೆ (ತಾಳ್ಮೆ) ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೋವು ನೀಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಮೂಲಾಂಕ 9 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27ನೇ ತಾರೀಖು)
ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು (High Energy). ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದರ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರಾದರೂ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇವರನ್ನು ಬೇಕಂತಲೇ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಇವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹವರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.